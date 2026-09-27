Un gol, un'illusione durata quattro minuti e poi tanta fatica per portare a casa un punto. Il Latte Dolce di Michele Fini torna da Aranova con un pareggio che muove la classifica ma non scaccia i fantasmi: i sassaresi sono ancora a secco di vittorie in campionato.

L'avvio è di marca laziale, con i padroni di casa che provano a imporre il proprio ritmo. Ma a colpire sono gli ospiti: al 14' Pulina lascia partire un tiro dal limite che batte Attinelli. È il primo gol subito in casa dall'Aranova in questa stagione, ma la gioia sassarese dura pochissimo: al 18' Sorrentino trova il pari con una conclusione di destro che si infila sul secondo palo.

Il Latte Dolce si salva poco dopo grazie a Cherchi, bravo a neutralizzare una punizione di Germoni, e nel finale di tempo è l'Aranova a spingere di più. Nella ripresa i sassaresi rientrano con un altro piglio e sfiorano il sorpasso: Asproni si ritrova il pallone buono in area, ma Attinelli si supera. Col passare dei minuti i ritmi calano e le due squadre si studiano senza affondare.

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