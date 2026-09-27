Il davisman polacco Daniel Michalski si è aggiudicato il secondo dei cinque ITF Combined del Forte Village e ha firmato così il settimo successo in carriera a Santa Margherita di Pula.

Il ventiseienne Michalski, numero 1 del seeding, ha sconfitto 7-6(5), 6-2 il francese Laurent Lokoli, numero 2 del tabellone che era alla ricerca del terzo successo al Forte.

Nel derby tricolore valido per il titolo di doppio maschile, Lorenzo Angelini e Lorenzo Carboni si sono imposti 6-2, 6-3 su Niccolò Catini e Gabriele Crivellaro.

Oggi due atlete ceche in campo per il titolo femminile: si tratta di Alisa Oktiabreva (che in semifinale ha sconfitto in rimonta, 4-6, 6-2, 7-5, l’elvetica Marie Mettraux) e della testa di serie numero 5, Alena Kovackova (che ha avuto la meglio per 6-2, 7-5 su Vittoria Paganetti, numero 7 del tabellone e ultima azzurra in gara).

Kovackova impegnata anche nella finale del doppio, in coppia con la tedesca Joelle Lilly Sophie Steur contro la keniota Angella Okutoyi e all'ucraina Daria Yesypchuk.

Iniziata domenica 13 settembre, e proseguirà fino a domenica 25 ottobre, la seconda sessione (dopo quella disputata in primavera) dei cinque tornei ITF Combined sui campi di Santa Margherita di Pula, inseriti nella manifestazione Forte Village Tennis Project organizzata da Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. I tornei si interromperanno nella settimana dal 28 settembre al 4 ottobre, per poi ripartire regolarmente a partire dal 5 ottobre con il terzo torneo.

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