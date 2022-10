Partivano con i favori del pronostico e non hanno deluso. Oualid Abdelkader e Claudia Pinna hanno vinto stamane la tredicesima edizione della ‘’Mezza Maratona della Ceramica’’ ad Assemini. Uno degli appuntamenti più apprezzati dal movimento isolano, organizzato dal Gruppo Polisportivo Assemini, che ha coinvolto quasi 1000 persone.

Abdelkader, portacolori del Cagliari Marathon Club, si è imposto in 1h11’01’’ imponendosi su Federico Ortu (Pm, Cus Sassari) secondo in 1h11’27’’. Claudia Pinna, veterana del Cus Cagliari, ha fatto sua la gara con il crono di 1h20’21’’ davanti alla rivale Raimonda Nieddu (GS Lammari) seconda in 1h20’27’’. Due tipologie di gara simili, in cui si sono confrontati atleti di esperienza e in buona condizione.

Tra gli uomini, il ritmo è relativamente tranquillo, si imposta una prova tattica. Il passaggio ai 5000 è di 16’40’’, ai 10000 in 33’40’’, Abdelkader e Ortu si studiano per poi giocarsi tutto gli ultimi 1500 metri con il portacolori del Cagliari Marathon Club che allunga con decisione staccando Ortu. Tra le donne, la situazione che si prospetta è speculare: Pinna e Nieddu corrono appaiate, si osservano e vanno a un ritmo di 3’50’’. Entrambe cercano di strappare ma alla fine si giocano tutto in volata con la vittoria della Pinna per pochi secondi.

“È stata una splendida giornata di sport’’, il commento dell’organizzatore Mauro Tronci, “non ci aspettavamo così tanta gente. Per noi è un nuovo inizio, dopo lo stop causato dalla pandemia torniamo a sorridere’’.

© Riproduzione riservata