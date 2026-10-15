Serie C Unica, terza giornata nel segno dei derby: sfide nel Sulcis, a Sassari e CagliariIl programma del weekend, si parte sabato a Sassari con Dinamo Academy-Porto Torres
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La Serie C Unica di basket maschile è partita all'insegna dell'equilibrio. Dopo due giornate, una sola squadra è ancora a punteggio pieno, la Pisano Arredamenti Ferrini Quartu, mentre l’Antonianum, altra formazione quartese, è l’unica a non aver ancora conquistato una vittoria. Nel fine settimana si torna in campo per il terzo turno, con un programma che propone anche diversi derby.
Si parte sabato alle 17.30 al PalaSimula di Sassari, dove la Dinamo Academy di coach Gabriele Sassu riceve la visita della neopromossa Cmb Porto Torres, reduce dalla sconfitta di misura sul campo del Cus Cagliari.
Alle 18 riflettori puntati sul PalAversano di Calasetta per il derby sulcitano tra il Camping La Salina di Simone Frisolone e i Miners Carbonia di Angelo Ursillo. I minerari arrivano all'appuntamento sulle ali dell'entusiasmo dopo il successo interno contro una delle favorite del torneo, la Sirius Nuoro, battuta al Palasport di via delle Cernitrici anche grazie all'ottima prova dell'ala Gabriele Passa.
Proprio i Sirbones di coach Giampaolo Mazzoleni cercheranno di riscattare il passo falso minerario sabato alle 19, quando al PalaConi di via Lazio riceveranno l'Antonianum, a sua volta alla ricerca dei primi punti stagionali.
Il programma del sabato si chiuderà alle 20 con un altro derby, questa volta sassarese: al PalaSimula si affronteranno Sant'Orsola e Torres, campione regionale in carica.
Due i posticipi domenicali: alle 18.30 la Ferrini Quartu, capolista solitaria, ospiterà la Fisiokons Aurea Sassari con l'obiettivo di difendere l'imbattibilità. Alle 19, infine, spazio all'inedito derby cagliaritano tra Olimpia e Cus Cagliari, in programma sul parquet di Monte Mixi.