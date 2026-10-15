Terzo impegno stagionale per la Sardinia Rent San Salvatore Selargius, ancora alla ricerca della prima vittoria nel campionato di Serie A2 femminile. Sabato alle 17, al PalaVienna, le giallonere di Fabrizio Asunis riceveranno il Sanga Milano, una delle principali candidate alla promozione in Serie A1.

La formazione lombarda, allenata da Franz Pinotti, è reduce da due successi piuttosto netti: 68-51 contro Usmate e 76-39 contro il Cus Cagliari. Proprio nell'ultima gara si è distinta l'ex giallonera Angela Blanka Juhasz, autrice di 17 punti e 12 rimbalzi. La lunga ungherese è uno dei punti di forza di un organico che comprende anche giocatrici di esperienza come Marinkovic, Bestagno, Nori e Barberis.

Per Selargius, sconfitto nelle prime due giornate da Milano Basket Stars e Normatempo Italia Torino, l'obiettivo è confermare i miglioramenti emersi nella trasferta piemontese, soprattutto sul piano dell'intensità e della tenuta mentale.

«A Torino siamo state più coese e abbiamo lottato fino alla fine contro una squadra di grande valore - spiega Adriana Cutrupi - dobbiamo però eliminare quei blackout che ci portano a forzare gli attacchi e perdere palloni, concedendo alle avversarie parziali difficili da recuperare».

La pivot, tornata quest'estate a Selargius, sottolinea anche l'importanza di accompagnare la crescita delle numerose giovani presenti nel roster: «Insieme a Celia Fiorotto cerchiamo di essere un punto di riferimento per le ragazze. Sto provando ad assumermi maggiori responsabilità anche in attacco, per aiutare la squadra a restare competitiva».

Contro Milano servirà una prestazione particolarmente attenta: «Il Sanga è una delle favorite per la promozione, con giocatrici di grande esperienza. Dovremo difendere con intensità fin dall'inizio, evitando di concedere parziali importanti. Non è una partita che dobbiamo vincere a tutti i costi, ma riuscire a competere contro un'avversaria del genere sarebbe importante per la nostra fiducia».

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