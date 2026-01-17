Dopo il successo interno contro Umbertide, il Cus Cagliari cerca conferme nella seconda giornata di ritorno del girone B di Serie A2. Domenica 18 gennaio alle 15 le universitarie saranno impegnate sul parquet del Pala Pascale di Treviso, con l’obiettivo di centrare la terza vittoria esterna della stagione.

La classifica sorride alle cagliaritane, ma il match nasconde più di un’insidia. Treviso, fanalino di coda con 4 punti, ha infatti conquistato entrambe le sue vittorie stagionali davanti al proprio pubblico, superando Vicenza e la stessa Umbertide. Un rendimento casalingo che impone attenzione, anche alla luce della gara d’andata, vinta dal Cus 63-57 al termine di una sfida rimasta aperta fino agli ultimi possessi.

Rispetto al confronto di ottobre, le venete si presentano con una maggiore continuità di gioco, frutto di un roster profondamente rinnovato e progressivamente amalgamato, con Falenczyk e Jacquot tra le principali protagoniste. Allo stesso tempo, anche il Cus arriva più solido e consapevole: all’andata mancavano Granzotto e Nasraoui, quest’ultima decisiva nell’ultima vittoria contro Umbertide.

La squadra di Federico Xaxa punta ora a dare seguito al successo ottenuto contro una delle formazioni di vertice del campionato, cercando quella continuità che finora è arrivata solo a fine novembre, con i successi contro Ancona e Faenza. Due punti a Treviso avrebbero un peso specifico importante anche in vista del doppio impegno ravvicinato contro Matelica e Ragusa.

