Dopo la sosta per la Nazionale, tornano in campo le squadre sarde maschili. Domani in Serie A2 élite, la Leonardo sfida in trasferta la capolista Petrarca. Gli arancioneri, quarti in classifica, andranno a caccia dell'impresa, anche se Tony Petruso dovrà fare a meno di Riccardo Siddi, fresco di esordio con l'Italia ma squalificato per la partita di Padova. In Serie A2, il Sestu Città Mediterranea riceve l'Aosta per continuare a stupire e difendere il secondo posto.

Serie B. Nel girone A, derby salvezza fondamentale a Usini tra la Futsal Alghero e il C'è Chi Ciak di Serramanna. Le squadre sono separate da soli due punti con il C'è Chi Ciak al momento terzultimo e in zona playout, mentre l'Alghero è penultimo in zona retrocessione diretta. Prova ad allontanarsi dalla zona rossa il Sardinia Futsal, che ospita al PalaConi il Real Five Rho. Si giocherà al PalaConi anche la sfida del girone E della Jasnagora contro il Mirafin, con i cagliaritani, al momento quarti, che vogliono continuare a scalare la classifica. Le altre tre sarde del girone cercano invece punti salvezza: il Città di Cagliari sul campo del Cures, l'Elmas in trasferta contro l'Atletico Grande Impero e il Domus Chia in casa contro il Club Sport Roma. Nel girone B, trasferta contro la Compagnia Malo per il Monastir.

Serie C1. Quattordicesima giornata del massimo campionato e regionale, che vede in testa sempre la San Sebastiano Ussana. La capolista farà visita al Villaspeciosa quarto in una gara insidiosa, ma con l'opportunità di allungare sul secondo posto occupato dal Quartu che domani osserva il turno di riposo. Vuole riprendere la propria marcia la Villacidrese, che ospita l'Happy Fitness Center. Completano il programma il derby sassarese tra Ichnos e Fanni e i due match salvezza Futsal 4 Mori-Villasor, Babylon-Cus Cagliari.

Femminile. Domenica si torna a giocare per la Coppa Italia di B femminile. In palio un posto alle Final Four con due sarde ancora in corsa. La Mediterranea, capolista del proprio girone e ancora imbattuta in stagione, ospita il Pero per provare a tornare alle Final Four come lo scorso anno. Lo Shardana Futsal cerca invece l'impresa sul campo della Roma.

