Subito derby per la Cos nella prima giornata di camionato della Serie D.

Domenica la sqadra di Loi ospiterà il Latte Dolce ad appena sette giorni di distanza dalla sfida di Coppa Italia vinta sempre a Tertenia dalla Cos.

«Una partita difficile - dice Loi – come tutti i derby. Inoltre, i sassaresi hanno un ottimo organico. Per quanto ci riguarda stiamo lavorando bene consapevoli che c'è ancora tanto da fare. Nella rosa ci sono tantissimi giovani che hanno voglia di emergere. Abbiamo cambiato tanto. Proveremo a ripetere quanto di buono fatto nelle ultime stagioni».

L'obiettivo principale è chiaramente la salvezza. «Siamo stati inseriti in un girone durissimo – aggiunge il tecnico gialloblù – con corazzate come Savoia, Gelbison e Guidonia. In pole position anche Cynthia e Trastevere. Anche Olbia e Atletico Uri hanno le carte in regola per lottare per posizioni importanti. Dobbiamo cercare prima di tutto di confermare la categoria. Ormai conosciamo la categoria, molto difficile e bisogna sempre dare il massimo».

Il segretario Franco Palleschi fa eco: «Non vediamo l’ora di iniziare il campionato dopo un mese di intensi allenamenti. Sono fiducioso».



LA ROSA – Ecco la rosa completa a disposizione di Loi: i portieri Maurizio Floris (classe 1986), Leonardo Xaxa (2008), Ettore Loddo (2008), Gioele Tangianu (2007) e Matteo Piras (2007), i difensori Gennaro Donnarumma (1998), Nicolò Severgnini (1990), Sheb Derbali (2002), Michele Morlando (2004), Tommaso Cabiddu (2005), Andrea Caferri (2005), Andrey Rarinca (2006), Alessandro Piseddu (2006), Sergio Sulis (2003), Francesco Marras (2007), Rosario Gurzeni (2007), Gabriele Orrù (2007), Andrea Sotgia (2008) e Michele Demurtas (2008), i centrocampisti Pietro Ladu (1995), Marco Piredda (1995), Andrea Demontis (1995), Simone Loi (2007), Giovanni Mameli (2007), Giovanni Sotgia (2008), Alessandro Puddu (2008), Alberto Mereu (2007), Lorenzo Cogotti (2004) e Simone Ghironi (2006) e gli attaccanti Antonio Mesina (1993), Marcos Sartor (1995), Mattia Floris (1991), Antonio Loi (1996), Giacomo Santoro (1999), Enrico Loi (2006), Gasmi Badis (2006), Leonardo Boi (2006), Antonio Maccioni (2007), Cristiano Murgia (2008) e Marco Canu (2009).

