Il prossimo evento organizzato a La Maddalena da Sportisola, si chiama “Corsa dell’indignazione”, e avrà luogo il prossimo 5 settembre. “L’iniziativa – scrive l’associazione sportiva - vuole richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media anche sulla missione della Global Sumud Flotilla che in questi giorni tenterà di rompere l’assedio imposto alla striscia di Gaza.

La manifestazione rappresenta un momento di solidarietà e di sensibilizzazione, un invito a tutti a partecipare numerosi per salvaguardare i diritti umani e la necessità di non rimanere in silenzio”. L’evento di venerdì prossimo sarà in contemporanea con la manifestazione di Cagliari, promossa dal Comitato spontaneo per la Palestina. L’appuntamento del 5 settembre è per le ore 19.00 in via Ammiraglio Mirabello, parcheggio fronte Teatro Longobardo MM). Con l'adesione di Sportisola anche il gruppo Emergency La Maddalena presente per condividere pensieri e parole di forza ed unità. Questo il programma: Ritrovo 19.00 al parcheggio fronte teatro Longobardo, presentazione dell'iniziativa e letture gruppo Emergency, corsa 4 km; camminata 2 km, (alla corsa di 4 km è possibile unirsi in bici o monopattini);

arrivo camminatori a Cala Gavetta passando per il centro storico con una sosta per letture ed i comunicati forniti da Emergency. I due diversi itinerari, corsa e camminata, saranno guidati: camminatori e runner con ciclisti, il ritorno sarà nuovamente verso il parcheggio di Via Ammiraglio Mirabello; fine incontro ore 20.30 circa.

