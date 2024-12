La grande passione dei calangianesi per il calcio è nota a tutti, nasce e si sviluppa sin dagli albori del secolo scorso. Ma anche il pugilato conta, nel laborioso centro gallurese, sia numerosi appassionati sia un discreto numero di praticanti. La figura di Gesuino Sechi, che della cosiddetta "noble art" fu pioniere prima da praticante ma ancor più da maestro dove guidò generazioni di pugili, è divenuta negli anni pressoché una leggenda. La sua eredità sportiva e umana è stata raccolta e portata avanti da suo nipote Tony Orezzo, oggi sempre più "deus ex machina" della palestra Aurora.

Sposando a pieno i principi umani e sportivi e affrontando parecchi sacrifici, Orezzo – con competenza e fierezza – ha creato attorno al "pianeta palestra" un ambiente, come viene definito adesso, inclusivo e sano, non dimenticando "Lu mastru" nei memorial a lui dedicati e in serate pugilistiche di alto livello. Nel 2023, sempre in questo periodo e sempre negli accoglienti saloni dell'Expo, Cristian Zara si laureava campione Europeo Silver nei pesi gallo. A un anno di distanza il pugile sassarese torna nella stessa location che lo consacrò 12 mesi orsono: domani si presenta sul ring per coronare un sogno, il titolo intercontinentale.

Il suo avversario sarà Mohammed Obbadi che a sua volta combatterà a Calangianus per dare vigore alla sua carriera. Un incontro dunque che si annuncia denso di contenuti e dove non mancherà lo spettacolo per gli appassionati, che si annunciano numerosi. Prima di questo combattimento clou sono in scaletta vari incontri, sempre tra professionisti sardi: Nicola Mancosu, Gabriele Decherchi e Andrea Aroni che incroceranno i guantoni con i vari Cervantes, Estrada e l'italiano Sapone. L'apertura della serata, verso le 18, vedrà sul ring vari giovani provenienti dal Nord al Sud della Sardegna, a rappresentare le migliori palestre isolane.

