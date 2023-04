Il 360 GG Monastir è stato sconfitto alla ripresa del campionato di Serie A. Sul campo dell'Italservice Pesaro la squadra di Diego Podda è stata battuta 4-1. Il gol di Dani Chino è arrivato troppo tardi per i bianconeri, che tuttavia restano a due punti di distanza dai playout.

Serie A2. Nel posticipo di A2, la Leonardo è stata beffata nel finale dalla Fenice Veneziamestre. I cagliaritani sono stati battuti 2-1, incassando il gol decisivo dei padroni di casa ad appena 6 secondi dalla sirena. Di Demurtas il momentaneo pareggio.

Serie B. Rinviata la festa promozione del Sestu Città Mediterranea, fermato sull'1-1 dal Cardano '91. Pareggio anche per il C'è Chi Ciak per 6-6 in trasferta contro il Real Five Rho. Il derby di giovedì tra Jasnagora e Industrial Point Cagliari era terminato 3-3. Non ha giocato l'Elmas che osservava il turno di riposo.

Femminile. Fine settimana dedicato alla Final Four di Coppa Italia di A2 femminile con la Mediterranea ad inseguire il traguardo. Le cagliaritane sono state eliminate in semifinale da La 10 Livorno, che si è imposta 2-1. Solo la sfortuna ha impedito il pareggio della Mediterranea, con una traversa, un palo e un calcio di rigore sbagliato negli ultimi secondi di partita.

