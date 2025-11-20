Una puntata cruciale che segna il vero ingresso nel mercato discografico: stasera, su Sky e in streaming su NOW, i sette concorrenti di X Factor presenteranno per la prima volta i loro inediti.

EroCaddeo ci farà ascoltare di nuovo “Punto”, brano scritto insieme a Matteo Di Nunzio e prodotto da Dinv, un racconto personale che inaugura il suo percorso artistico con una forte impronta autorale.

A introdurre la puntata e a scandirne i ritmi, come sempre, sarà la conduzione di Giorgia. Il quinto Live Show si aprirà con uno speciale opening dedicato alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La serata poi entrerà nel vivo con la manche degli inediti.

Per la squadra di Francesco Gabbani, tellynonpiangere presenterà barche di carta, nato dalla scrittura condivisa con Giorgio Campagnoli e Teseghella, con la produzione di Gianmarco Manilardi; PierC canterà Neve Sporca, scritto da Frada, Alex Raige Vella, Leonardo Grillotti e dallo stesso artista, e prodotto da Wolvs. Jake invece introdurrà nella discografia DELIA con l’inedito SICILIA BEDDA, scritto insieme a Fiat 131 e Noemi Bruno e prodotto da Carlo Avarello e Miriade. TOMASI con Tatuaggi, interamente scritto e composto da lui e prodotto da Valerio Carboni, Carlo Rizioli e dallo stesso Tomasi. Infine Paola Iezzi introdurrà VISCARDI che proporrà Scinneme ’a cuollo, scritto con Antonio Mazzariello, Adel Al Kassem e Gianmarco Grande e prodotto da grnd. Rob debutterà con CENTO RAGAZZE, brano frutto della collaborazione con Victor Anfray, Luca Ferraresi e Roberta Scandurra, con una produzione firmata blame e Chakra.

Il meno votato della prima manche andrà direttamente al ballottaggio; qui sarà raggiunto, secondo il meccanismo classico, dal meno votato della seconda manche, quella in cui i concorrenti torneranno sul palco per eseguire delle cover. EroCaddeo canterà Ancora, classicone senza tempo di Eduardo De Crescenzo. tellynonpiangere Nei treni la notte di Frah Quintale; PierC Life On Mars? di David Bowie; TOMASI The Loneliest dei Måneskin; DELIA uno speciale mash-up ispirato a La Llorona di Chavela Vargas; VISCARDI Ain’t Nobody di Rufus & Chaka Khan; rob Un’emozione da poco di Anna Oxa.

Il ballottaggio porterà al nuovo eliminato e di conseguenza alla definizione dei semifinalisti ufficiali di questa edizione.

Ospite speciale della serata sarà Levante. Cantautrice raffinata, scrittrice, pittrice, artista poliedrica capace di cimentarsi in più arti mantenendo la sua identità, Levante sta svelando i dettagli del suo nuovo progetto: dopo l’annuncio del “Dell’amore - Club tour 2026”, il 21 novembre esce il suo nuovo singolo “Dell’amore il fallimento”, altro tassello che segna un punto cardine del lavoro più completo che vedrà la luce nel 2026.

