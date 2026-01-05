Obiettivo raggiunto: la rassegna “Voci di Natale” ha offerto un'immagine accattivante e alla portata di tutti della lirica, come nelle intenzioni dell'associazione Ars Aurelia.

La chiusura della rassegna è stata affidata al “Dave Monaco Recital” che ha portato sul palco del Teatro Civico di Sassari il tenore siciliano, arrivato terzo al prestigioso concorso “Operalia 2025” creato e diretto dal leggendario Plàcido Domingo. Ad accompagnare Dave Monaco è stato il pianista sassarese Marco Schirru.

Nel corso della serata, condotta da Simone Azzu, la direttrice artistica Irene Dore ha presentato sul palco la squadra di Ars Aurelia: «Il bilancio di Voci di Natale è stato molto positivo, il teatro sempre pieno e il pubblico entusiasta. Tanti affezionati, tanti amici, tanti volti nuovi e anche tanti giovani. E questo ci rende orgogliosi. Uno degli obiettivi è quello di veicolare, in modo estremamente fruibile, un prodotto come l’opera lirica per renderlo accessibile a tutti, con l’idea di portare valore concreto al territorio. La stagione 2026 è appena iniziata e abbiamo in programma tanti nuovi appuntamenti per i prossimi mesi».

