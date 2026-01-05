Cagliari, il Teatro Lirico inaugura la stagione concertistica 2026Il 9 e il 10 gennaio Donato Renzetti torna a Cagliari per dirigere la Nona Sinfonia di Beethoven
Il direttore d’orchestra Donato Renzetti torna al Teatro Lirico di Cagliari con due serate che inaugureranno la stagione dei concerti 2026. Venerdì 9 gennaio alle 20 e sabato 10 gennaio alle 19, Renzetti, assente dal palco del Lirico dal 2023, guiderà l’orchestra e il coro del Teatro nell’esecuzione della Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven. Lo spettacolo durerà complessivamente 1 ora e 15 minuti circa e non prevede intervallo.
Il programma musicale, interamente dedicato a Ludwig van Beethoven, prevede l’esecuzione di uno dei capolavori più straordinari della storia della musica: la Nona Sinfonia in re minore per soli, coro e orchestra op. 125, grande pezzo sinfonico-corale, composto tra il 1822 e il 1824. Nel quarto movimento (Finale) si ascolterà “Inno alla gioia” su testo di Friedrich von Schiller, attraverso il quale il geniale compositore tedesco invita tutti alla fratellanza universale.
Nelle due serate, come solisti, si esibiranno: Lucrezia Drei (soprano), Sara Mingardo (contralto), Giulio Pelligra (tenore), Adolfo Corrado (basso). Il maestro del coro è Massimo Fiocchi Malaspina (momentaneamente in sostituzione di Giovanni Andreoli).
Le ultime tre esecuzioni a Cagliari della Nona Sinfonia di Beethoven risalgono al dicembre 2023 con la direzione di Jaume Santonja, al gennaio 2021 con la direzione di Fabrizio Maria Carminati (eseguita in diretta televisiva a causa delle restrizioni per il Covid-19) e al gennaio 2016 con la direzione di Gérard Korsten.