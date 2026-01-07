Folla di fan a Saint-Tropez per dare l'ultimo saluto a Brigitte Bardot, nonostante la superstar del cinema – morta il 28 dicembre a 91 anni – aveva espresso il desiderio di una cerimonia funebre privata.

Ai funerali dell'attrice sono invece arrivati moltissime persone, desiderose di tributare il loro affetto alla diva scomparsa.

Presenti anche molti vip, come la leader del Rassemblement National Marine Le Pen, l'attore Paul Belmondo e la cantante Mireille Mathieu.

Corone di fiori e un ritratto di BB sono stati collocati all'ingresso della piccola chiesa di Notre-Dame de l'Assomption. Il feretro era rivestito di vimini con sopra fiori colorati.

Il caffè emblematico del villaggio, il Sénéquier, si è riempito di turisti e gente del posto fin dal mattino presto per assistere da lontano e rendere omaggio alla diva del cinema francese e non solo.

La Bardot riposerà nel cimitero di Saint-Tropez, a pochi passi dal mare, altro desiderio da lei espresso.

