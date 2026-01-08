Cosa dicono le stelle per l’8 gennaioLa giornata segno per segno
Ariete: Un imprevisto scombina i vostri piani: la cosa migliore che possiate fare è accogliere le cose come vanno.
Toro: Essere testardi non è sempre una dote, ricordatelo: qualche volta potrebbe avere ragione il partner...
Gemelli: Tutti sono pronti a darvi consigli, anche non richiesti: tenete a bada le voci invadenti mostrando sicurezza.
Cancro: Aprire le danze di una situazione è il vostro forte, ma oggi qualcosa vi trattiene. Le cose stanno cambiando...
Leone: Ovviate a un problema girandoci attorno? Ora ritorna fuori e vi tocca affrontarlo. Ma ce la farete, non temete!
Vergine: Abbassate la cresta o qualcuno a voi molto vicino potrebbe cantarvele di santa ragione.
Bilancia: Positività e leggerezza: avete bisogno proprio di questo, e sarete chiamati a conquistavelo con i denti.
Scorpione: Una logica troppo altruista non vi appartiene? Lasciate parlare un po’ di più il vostro lato tenero, esiste!
Sagittario: Non credete al caso, ma non vi spiegate un’inaspettata coincidenza, nemmeno con le vostre stelle.
Capricorno: Un gesto inaspettato vi sconvolge, ma al tempo stesso provate una grande pace. Chiedetevi perché.
Acquario: Il mondo non cospira contro di voi, tantomeno gli amici: date un taglio ai pensieri negativi!
Pesci: Avete guadagnato confidenza in una nuova attività, ora siete pronti per spiccare il volo come si deve.