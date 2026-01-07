Cosa dicono le stelle per il 7 gennaioLa giornata segno per segno
Ariete: Qualcosa vi rende inquieti. Spegnete tutto e prendetevi del tempo per capire quale sia il problema.
Toro: Una novità bussa alla vostra porta: a voi la scelta se accoglierla oppure lasciare sfumare l’occasione.
Gemelli: Dicembre vi sta stretto. Provate a cambiare qualche vecchia abitudine, potreste sorprendervi...
Cancro: Avreste voglia di un drink. Approfittate di questa giornata per concedervi una piccola trasgressione...
Leone: Sentirsi incompresi è normale quando si prendono decisioni fuori schema. Non mollate adesso...
Vergine: Un’emozione vi esplode dentro, ma non sapete darle un nome. Esprimetela senza bisogno di parole.
Bilancia: Aspirate a creare qualcosa di tutto vostro, ma non dimenticatevi che le grandi cose nascono insieme.
Scorpione_Nessuno si salva da solo: evitate di fare gli eroi, o i calzini sparsi per casa si moltiplicheranno...
Sagittario: Vi sentite sottovalutati nelle vostre capacità? Raccontare qualcosa di più di voi stessi potrebbe aiutare...
Capricorno: Oggi avete un fuoco dentro. Occhio però a non finire come trottole impazzite. Incanalate le energie!
Acquario: Qualcuno potrebbe darvi filo da torcere, e non si tratta della prima persona che passa per strada...
Pesci: Vorreste solo salire su una nuvola e stare con i vostri desideri inesauditi. Invece la realtà chiama proprio voi!