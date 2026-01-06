Cosa dicono le stelle per il 6 gennaioLa giornata segno per segno
Ariete: Ritrovate un po’ di equilibrio dopo alcuni mesi intensi: questo periodo vi porterà chiarezza.
Toro: L’amore oggi vi sorprenderà con armonia e leggerezza: godetevela senza stare ad analizzare troppo.
Gemelli: Rinascete con grande determinazione: gennaio sarà un mese all’insegna della rigenerazione interiore.
Leone: Ripartite nel nuovo anno pieni di entusiasmo: un viaggio o un progetto vi ispira ottimismo.
Vergine: La giornata vi sfida a rimanere coerenti con i vostri sogni più profondi e autentici. Mettetevi in gioco...
Bilancia: Il vostro inizio di mese vi donerà un potere inedito: decisioni importanti consolidano un futuro raggiante.
Scorpione: Vi siete sempre presentati come un vero esempio di disciplina: adesso il mondo vi ascolta davvero!
Sagittario: Avete la tendenza ad anticipare sempre troppo i tempi, ma il periodo vi spinge a fermarvi con coraggio.
Capricorno: Un’idea geniale prende sempre più forma. Seguitela senza nessuna paura di rompere gli schemi.
Acquario: Incominciate il nuovo anno con la solita dolcezza che vi caratterizza. Le intuizioni vi guideranno...
Pesci: Gennaio vi invita a sognare in grande, restando però ben radicati nella realtà. Fate spazio alle ambizioni!