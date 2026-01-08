Una calda ventata jazz nelle fredde serate di gennaio, che proseguirà per il resto del 2026 nel cuore del centro cittadino: con l'anno nuovo è arrivata anche una nuova stagione di "Jazz Alarm", rassegna settimanale dagli ospiti sempre diversi con sede al Radio X Social Club di via san Lucifero 71 a Cagliari. Da oggi e per ogni giovedì del mese di gennaio e oltre, a partire dalle 20:30, il "Basement" del locale sarà teatro di concerti jazz e jam sessions aperte ai musicisti presenti fra gli spettatori, prevedendo di qui alla fine dell'anno ben cinquanta appuntamenti con altrettanti artisti e progetti.

Ogni appuntamento sarà a ingresso libero, con i concerti d'apertura trasmessi in presa diretta sulle frequenze di Radio X, dalle quali saranno anche presentati e raccontati i progetti in esibizione. Ogni live avrà la durata di circa un'ora, lasciando poi spazio dalle 21:30 e fino a mezzanotte alle jam e al loro grande coinvolgimento di pubblico, già sperimentato in numerose occasioni.

Si parte da stasera, 8 gennaio, con lo Special 4tet di Sandro Angiolini – già parte dell'Angiolini Bros Quartet – che comprende anche Marco Morandini, Giulio Pisu e Gianrico Manca, per proseguire poi il 15 gennaio con il Trio di Alessandro di Liberto, completato da Matteo Marongiu e ancora da Gianrico Manca. La seconda metà di gennaio vedrà poi il Guendalina Anichini 4tet per la sera del 22, andando a chiudere giovedì 29 con il Trio di Morandini, con la presenza anche qui di Marongiu e l'aggiunta di Francesco Merenda.

