Riparte la rassegna "Jazz Alarm", appuntamento il giovedì all'ExMaIl jazz urbano di Radio X alla prima da questa sera con il quartetto di Sandro Angiolini
Una calda ventata jazz nelle fredde serate di gennaio, che proseguirà per il resto del 2026 nel cuore del centro cittadino: con l'anno nuovo è arrivata anche una nuova stagione di "Jazz Alarm", rassegna settimanale dagli ospiti sempre diversi con sede al Radio X Social Club di via san Lucifero 71 a Cagliari. Da oggi e per ogni giovedì del mese di gennaio e oltre, a partire dalle 20:30, il "Basement" del locale sarà teatro di concerti jazz e jam sessions aperte ai musicisti presenti fra gli spettatori, prevedendo di qui alla fine dell'anno ben cinquanta appuntamenti con altrettanti artisti e progetti.
Ogni appuntamento sarà a ingresso libero, con i concerti d'apertura trasmessi in presa diretta sulle frequenze di Radio X, dalle quali saranno anche presentati e raccontati i progetti in esibizione. Ogni live avrà la durata di circa un'ora, lasciando poi spazio dalle 21:30 e fino a mezzanotte alle jam e al loro grande coinvolgimento di pubblico, già sperimentato in numerose occasioni.
Si parte da stasera, 8 gennaio, con lo Special 4tet di Sandro Angiolini – già parte dell'Angiolini Bros Quartet – che comprende anche Marco Morandini, Giulio Pisu e Gianrico Manca, per proseguire poi il 15 gennaio con il Trio di Alessandro di Liberto, completato da Matteo Marongiu e ancora da Gianrico Manca. La seconda metà di gennaio vedrà poi il Guendalina Anichini 4tet per la sera del 22, andando a chiudere giovedì 29 con il Trio di Morandini, con la presenza anche qui di Marongiu e l'aggiunta di Francesco Merenda.