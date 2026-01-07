L’ultimo spettacolo a due voci risale al 2017: fu un tripudio di applausi, di risate e di affetto da parte del pubblico sardo.

Massimo Lopez e Tullio Solenghi, a 8 anni da quello straordinario successo, ritornano insieme nell’Isola per un appuntamento attesissimo.

Sarà un viaggio sotto le luci del varietà la pièce “Dove eravamo rimasti”, spettacolo scritto, in collaborazione con Giorgio Cappozzo, e interpretato dai due mattatori dell’indimenticato trio con Anna Marchesini, accompagnati dalla Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio,

Una produzione International Music and Arts in cartellone giovedì 8 gennaio alle 20.30 al Teatro Comunale di Sassari, per il secondo appuntamento della Stagione de La Grande Prosa & Danza organizzata dal CeDAC Sardegna, dopo il trionfo de “Iliade / Il gioco degli dèi” con Alessio Boni e Antonella Attili, e i giorni successivi, venerdì 9 gennaio alle 20.30 e sabato 10 gennaio, alle 19.30 al Teatro Massimo di Cagliari per la rassegna Pezzi Unici sempre a cura del sodalizio presieduto da Antonio Cabiddu e diretto da Valeria Ciabattoni

"Dove eravamo rimasti" è un'antologia di brevi pezzi tutti da ridere nello stile del celebre duo tra comicità surreale e intelligenti “provocazioni”: un'occasione per confrontarsi e dialogare con il pubblico, in un vivace affresco della società che offre spunti di riflessione sul presente e il futuro, privilegiando la chiave dell'ironia e della leggerezza.

Uno spettacolo brillante e coinvolgente, per (sor)ridere e pensare.

“La sensazione più esaltante del nostro ultimo spettacolo, Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show, è stata quella di avere di fronte a noi ogni sera non soltanto un pubblico empatico e festoso, ma una sorta di famiglia allargata, dei veri e propri parenti che hanno condiviso alcuni momenti della nostra avventura scenica con frammenti della loro vita - raccontano i due artisti - Ecco perché abbiamo voluto ripartire proprio da qui”, utilizzando una frase rimasta nella storia della televisione.

“Questo nostro nuovo spettacolo proporrà numeri/sketch/brani musicali/contributi video, con alcuni picchi di comicità come una lectio magistralis di Sgarbi/Lopez, un affettuoso omaggio all’avanspettacolo ed il confronto Mattarella/ Papa Bergoglio, inseriti nella nostra ormai collaudata dimensione dello Show – spiegano Solenghi e Lopez - Il filo conduttore sarà quello di una chiacchierata tra amici, la famiglia allargata di cui sopra, che collegherà i vari momenti di spettacolo. La band del maestro Gabriele Comeglio sarà ancora una volta con noi sul palco, irrinunciabile “spalla” della cornice musicale. L’intento è quello di stupire ed emozionare ancora una volta quei meravigliosi “parenti” seduti giù in platea”.

L.P.

