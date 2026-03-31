Willie Peyote ispirato dalla Sardegna per il videoclip del suo nuovo pezzo, “Burrasca”.

Una lieve ballata voce e chitarra, come un messaggio in una bottiglia affidato al mare, visibile su YouTube e diretto dal videomaker Stefano Carena che, scrive Willie sui social, «ha scelto di portarci a casa sua, ad Alghero, prendendo spunto dal racconto di un vecchio pescatore che ha incontrato per caso un giorno seduto su una sdraio in mezzo a un rudere in corrispondenza di quella che era stata la camera da letto sua e della persona con cui aveva condiviso l’esistenza. In questa canzone ci sono tante storie anche se sembra che ne racconti solo una». «In questi tempi così violenti in cui siamo tutti sulla stessa barca in balìa delle onde – racconta – questa canzone ci ricorda l'importanza di avere qualcosa ma soprattutto qualcuno a cui poterci aggrappare per resistere alla tempesta».

Al secolo Guglielmo Bruno, nato a Torino 40 anni fa, Willie Peyote a pochi giorni dall'uscita del nuovo singolo (negli store digitali e su YouTube per Emi Records Italy/Universal Music Italia), ha annunciato il ritorno al live con il Club Tour 2026. Il tour, che segna la nascita della collaborazione tra Willie Peyote e Live Nation 6, sarà l'occasione per ascoltare dal vivo, oltre a “Burrasca” e alle nuove canzoni che arriveranno nei prossimi mesi, anche i brani che hanno costruito la sua carriera. Queste le date: 10 ottobre Nonantola (MO), 20 ottobre Milano, 23 ottobre Molfetta (BA), 24 ottobre Napoli, 27 ottobre Bologna, 30 ottobre Firenze, 31 ottobre Roma, 3 novembre Venaria Reale (TO), 7 novembre Padova.

“Burrasca” è il primo capitolo del nuovo progetto discografico e arriva a un anno dall'ultima partecipazione del rapper e cantautore torinese al Festival di Sanremo con "Grazie ma no grazie".

(Unioneonline/D)

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