Filippo Giardina, uno dei nomi più importanti della stand-up comedy italiana, torna a Cagliari agli Intrepidi Monelli, all'interno della rassegna "I Grandi Autori del Teatro Nostri Contemporanei: XVI edizione, con il suo nuovo spettacolo satirico "La Banalità del Bene" per due serate eccezionali. I suoi monologhi dissacranti e provocatori, hanno registrato sold-out in tutta Italia. “La Banalità del Bene”, è un monologo lucido e impietoso sul presente, che esplora le dissonanze della società contemporanea con lo stile diretto e trasgressivo tipico di Giardina. Dopo il debutto nazionale a marzo 2026, le date sarde rappresentano un appuntamento imperdibile per gli amanti della comicità senza filtri.

L’appuntamento è sabato 16 maggio alle 21.

Lo spettacolo è vietato ai minori di 16 anni per linguaggio e contenuti trattati.

Francesca Figus

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