La solitudine di una donna visionaria, che vive sospesa in una terra liminale fra realtà e finzione: questo è "Come Vent'anni Fa", lo spettacolo di Lelio Lecis e con Tiziana Martucci che andrà a chiudere sabato il segmento 2026 della stagione di "Teatro Senza Quartiere". In una produzione targata Akròama - Teatro Stabile d'Innovazione, la pièce andrà in scena alle 20:30 al Teatro del Segno di Cagliari, in via Quintino Sella.

Con brani tratti dal ricco repertorio di Bob Dylan e musiche originali firmate da Mauro Palmas, in arrangiamenti curati da Riccardo Leone, Martucci è sul palco nel ruolo di una donna sola, malinconica e sognante, che con le parole va a ripercorerre situazioni personali, però sospese in un'atmosfera indecifrabile tra l'onirico e il reale. Riemergono così sprazzi e visioni, nelle quali la protagonista si ritrova a impersonare la tragica figura di Ecuba, in preda alle urla mentre attorno a lei le fiamme avvolgono la mitica Troia.

Nella costante e duplice dissociazione dell'essere, la donna presta il proprio corpo allo spirito spezzato della consorte di Priamo, viaggiando verso una solitudine totale nella quale solo le sue fantasie e le possessioni di Ecuba potranno ancora respirare. Suggestioni e lirismi tratti dalla tragedia di Euripide, che trovano una forma contemporanea grazie ad ambiente, luci, echi acustici e interpretazione, con musiche, oggetti e parole che richiamano alla coscienza attuale le tracce indelebili del mito classico, tra frammentazioni, alienazioni e solitudini urbane.

Con lo spazio scenico a cura di Valentina Enna e la direzione tecnica di Lele Dentoni, supportato da Nicola Pisano, Lecis è autore di drammaturgia e regia, mentre si sono occupati dei costumi Marco Nateri e l'assistente Chiara Spada.

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