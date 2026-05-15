Villasimius, al via la rassegna cinematografica "Visioni Sarde"Le proiezioni proseguiranno tutta l’estate con repliche mensili fino a ottobre
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Il Comune di Villasimius inaugura sabato 16 maggio la nuova edizione della rassegna cinematografica “Visioni Sarde” presso Casa Todde (via Roma, 60). La rassegna proseguirà tutta l’estate con repliche mensili fino a ottobre e la possibilità di ospitare i registi dei cortometraggi in programma. Il 16 maggio saranno proiettati Infanzia e gioventù di Gramsci (regia Paolo Zucca), Brigas (regia Lorenzo Spinelli), Mamma (regia Matteo Martinez) e Su cane est su miu (regia Salvatore Mereu).
Promossa dal Comune di Villasimius e dall’Ufficio Turistico, la rassegna consentirà a residenti e turisti di fare un tuffo nel cinema sardo d’autore. «Con questa iniziativa – sottolinea il vicesindaco Michele Cireddu, fra i principali promotori - Villasimius conferma il proprio impegno nella promozione culturale e nella valorizzazione del cinema d’autore, offrendo a cittadini e visitatori un’occasione continuativa di incontro con il meglio della produzione cinematografica isolana contemporanea. Invito davvero tutti a non mancare».
La seconda serata è in programma il 30 maggio con Ajò West! (regia Sara Corbioli), Vida e morti di unu maragotti (regia Stefano Cau), Una faccia da cinema (regia Alberto Salvucci) e True Love Waits (regia Simone Cicalò). Le proiezioni avranno inizio alle 16.30 (orario soggetto a variazioni nei mesi successivi). L’ingresso è libero.