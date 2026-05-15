Un incontro musicale tra le sponde di Sardegna e Puglia, con due jazzisti di spicco autori e protagonisti: questo è "Tesoro di Carta", progetto nato come duo del pianista cagliaritano Alessandro Di Liberto e del bassista-contrabbassista barese Antonello Losacco, e che questo sabato al Bflat di Cagliari si amplierà in formazione da quartetto, grazie alle aggiunte di Laura J Marras e Roberto Migoni. La musica partirà alle 21:30, in via del Pozzetto 9.

Concepito alcuni fa nel capoluogo apulo, in occasione della registrazione dell'omonimo disco, "Tesoro di Carta" è un lavoro che ruota attorno a un repertorio originale, composto perlopiù da brani firmati a quattro mani dai due musicisti, forti di una decisa identità artistica e di un linguaggio musicale condiviso e reciprocamente ricettivo. E fin dalle primissime esecuzioni del progetto emerge con chiarezza il comune denominatore che rafforza il dialogo tra Losacco e Di Liberto, e che alimenta il desiderio di evolvere la collaborazione tra i due.

La quale, oggi, si sviluppa aprendo le sue porte ad altri due esperti artigiani del genere, che si uniscono all'ensemble arricchendone le composizioni con nuove, personali sfumature, dinamiche e suggestioni musicali in grado di ampliare e valorizzare la profondità dell'originale ispirazione. Ne risulta una formazione che vedrà insieme Di Liberto (pianoforte), Losacco (basso elettrico a sette corde), Marras (sax contralto e soprano) e Migoni (batteria), in nuovo evento del cartellone 2026 del jazz-club del Quartiere del Sole.

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