Dal noir che gioca sulle parole e i verbi col doppio senso, alla panchina con il rompiscatole stralunato che turba la quiete di chi vuole solo leggere il giornale in pace. Comicità garbata e affiatamento ormai rodato dopo tre decenni per l'amatissima coppia Ale & Franz che approderanno in Sardegna a febbraio.

Il duo comico porterà in scena il nuovo spettacolo "Capitol'ho" il 1° febbraio al Teatro Massimo di Cagliari e il 2 febbraio al Teatro Comunale di Sassari. Le date sono inserite nella rassegna Frequenze promossa da ARC Suoni Diversi con Shining Production e Roble Factory.

Lo spettacolo è scritto oltre che da Alessandro Besentini e Francesco Villa, i veri nomi di Ale & Franz, pure da Alberto Ferrari e Antonio De Santis, con la regia di Alberto Ferrari. La produzione è firmata da Dada e Infinito di Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini in collaborazione con Argot Produzioni.

Si tratta di un lavoro originale che attraversa trent’anni di carriera mescolando i loro personaggi più iconici e surreali a nuovi ospiti pronti a entrare nel loro universo con l’ironia che li contraddistingue. “Capitol'ho” è uno spettacolo che confonde le carte, rilancia e raddoppia, segnando l’inizio di una nuova fase artistica in cui memoria, invenzione e gioco teatrale si intrecciano in un equilibrio imprevedibile. Un ennesimo “capitol’ho” della loro storia, come lo definiscono gli stessi autori, in cui l’unica costante sarà il pubblico a scoprirla, accompagnato da un ritmo comico che alterna leggerezza, assurdo e complicità scenica.

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