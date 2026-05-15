Ariete – Ogni tanto, giratevi a guardare indietro tutto quello che avete raggiunto: dovete esserne orgogliosi!

Toro – Non sempre in famiglia fila tutto liscio, ma la vostra dolcezza è capace di risolvere ogni conflitto.

Gemelli – Finalmente è arrivato il venerdì! Affrontate questa giornata con il sorriso, domani potrete rilassarvi...

Cancro – Le vostre ferite del passato non sono del tutto chiuse, ma fidatevi: il tempo guarisce ogni cosa.

Leone – Pretendere troppo da voi stessi non è mai una buona idea: concedetevi il giusto riposo.

Vergine – Ascoltate i consigli di chi vi vuole bene, non sempre è facile guardare con oggettività ciò che ci circonda.

Bilancia – Tra i mille impegni, forse avete lasciato da parte il vostro partner... perché non organizzare una serata romantica?

Scorpione – L’amore di chi vi circonda è quanto di più prezioso possedete: non sottovalutatelo, ne rimarrete feriti.

Sagittario – Anche quando tutto sembra buio, dentro di voi trovate la luce che vi porterà a splendere di nuovo.

Capricorno – Oggi termina per voi una settimana impegnativa ma soddisfacente, ora è il momento di riposarsi!

Acquario – Nell’ultimo periodo, un sospetto si è fatto strada dentro di voi: è il momento giusto per scoprire la verità.

Pesci – Una dolce sorpresa vi aspetta oggi... abbandonatevi al romanticismo, non si può sempre lavorare!

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