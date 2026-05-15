Una stagione di musica, arte e cultura che conta già oltre sessanta appuntamenti solo quest'anno: e che non si fermerà neanche nel weekend in arrivo al Cousinà Late Show di Cagliari, in corso Vittorio Emanuele 178. Dopo aver ospitato ieri l'unica data nel capoluogo per l'americana Lori Goldston, il programma proseguirà venerdì con il trio dei Desueti – e ospite speciale Ale Rizzu – e sabato con il revival punk dei The Hurricanes, sul palco dalle 22 entrambe le serate.

Due nuovi appuntamenti in collaborazione con Bohemien Eventi, con il primo che vedrà un'immersione a fondo nei grandi classici della musica britannica anni Sessanta: in movimento tra Small Faces, The Kinks, Who e Jam il terzetto porterà dal vivo tutta la sua passione "beatnik", con un repertorio sia in italiano che in inglese e adatto tanto ai neofiti quanto agli appassionati. Tre amici uniti da passate esperienze in storiche formazioni locali come Banglovebeat, Emotionz e Uninvited, e che venerdì porteranno sul palco del Cousinà una quarta conoscenza di lungo corso, con Ale Rizzu che si unirà a loro per cinque brani della scaletta.

Proporranno invece un set di pezzi interamente originali e inediti The Hurricanes, che nascono nel capoluogo all'alba del 2021: inizialmente concepiti come progetto solista in acustico dal fondatore Luca Vacca (voce e chitarra), già militante nelle band Riflesso e Dreaming23, diventano una band quando quest'ultimo sceglie una virata elettrica per le canzoni scritte e registrate durante il lockdown pandemico. A lui si uniscono Elena Cabitza (basso) dai Who Killed Marilyn?, il compare dei Riflesso Riccardo Besia (chitarra), già nei The Colvins, dai quali arriva anche Alessio Schirru (batteria).

Rifacendosi al punk revival statunitense degli anni Novanta – in gruppi iconici come Alkaline Trio, Gaslight Anthem, Against Me! e Red City Radio – con testi personali, introspettivi e sospesi fra realtà e sogno in ambientazioni cagliaritane, cuore pulsante del versante lirico, il quartetto ha esordito con il disco "Ghostwriting" (2023). Nove tracce dal sapore npunk rock e alternative, anticipate dai due estratti "St. Lawrence Night" e "Calamosca Lighthouse".

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