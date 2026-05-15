Dopo l’esperienza al Festival di Sanremo, i Cugini di Campagna scelgono la Sardegna per una nuova tappa del loro tour. Domani, sabato 16 maggio, la storica band sarà protagonista a Gesico, piccolo centro dell’alta Trexenta, in occasione dei festeggiamenti per Santa Giusta e Sant’Isidoro organizzati dal Comitato Donne.

Il gruppo porterà sul palco il suo repertorio più celebre, tra falsetti, costumi scenici e brani entrati nella memoria collettiva italiana. «Vogliamo portare un pezzo di grande spettacolo anche in una piccola comunità come la nostra. Ci lega ai Cugini di Campagna un filo fatto di tradizioni, comunità e musica popolare», spiega Alessandra Pardu, presidente del Comitato Donne Santa Giusta e Sant’Isidoro.

L’appuntamento di domani sarà arricchito anche dal dj set di Ciccio 31, mentre domenica 17 maggio la festa si chiuderà con l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria collegata alla festa. Il Comitato Donne ha ringraziato la popolazione, gli sponsor, i comuni vicini e tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione, con un pensiero particolare a don Davide Pau, don Efisio Zara e all’amministrazione comunale di Gesico.

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