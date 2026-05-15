Il trentennale di un'associazione all'avanguardia, e vent'anni del suo festival senza compromessi. Mancano ancora diversi mesi alla prossima, ventesima edizione del Signal Reload, ma la squadra di Ticonzero non lascia il suo fedele pubblico a bocca asciutta: sabato 16 andrà infatti in scena una nuova anteprima, con il concerto del progetto "snake_subset" ‒ nato da un'idea di Daniele Ledda, alias Clavius ‒ in programma alle 18 negli spazi del Map, in via Carbonia 14.

Definito come una "mutazione" dell'originario concept dal nome "snake_platform", Ledda porta l'iniziale ispirazione di una grande orchestra di composizione istantanea ‒ sulla scia di grandi e radicali esperimenti come il "brano-gioco" mai pubblicato, "Cobra", di John Zorn ‒ a una nuova versione in formazione ridotta, con un approccio che vira sulla musica da camera.

Una dimensione nuova, che rende più intima la performance e che va a cambiare radicalmente le dinamiche dell'ensemble in una nuova, diversa direzione, da orientarsi ora sull'interazione sottile e densa tra gli elementi singoli in esecuzione. Il risultato è quello di un organismo musicale imprevedibile, agile e capace di muoversi fra decisa astrazione ed estrema precisione, in un continuo dialogo tra i musicisti.

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