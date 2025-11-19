“Voci per la vita”, a Serdiana il concerto di Natale per i malati oncologiciL’iniziativa, promossa dall’associazione “Salute Donna Odv e Salute Uomo”, è in programma il 5 dicembre
Musica e solidarietà nel paese del Parteolla con un evento che vedrà sul palco quattro cori polifonici del territorio: Inkantos D'Olia, Punto Musica, Gruppo Folk Dolianova e Nova Harmonia di Serdiana. Tutti insieme per dare speranza ai pazienti oncologici.
L’iniziativa, promossa dall’associazione “Salute Donna Odv e Salute Uomo”, è in programma il 5 dicembre a Serdiana. Dopo il concerto nella chiesa di San Salvatore, alle 18, ci sarà una cena solidale a buffet con i prodotti tipici in gran parte offerti da diverse aziende enogastronomiche del territorio. Il ricavato servirà a finanziere i progetti dell’associazione Salute Donna per la cura e il sostegno dei malati oncologici. Per prenotazioni chiamare il numero 3339609438.