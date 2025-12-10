Un susseguirsi di appuntamenti che hanno restituito colore a quest'autunno, che ora si chiudono sulle note del flamenco: il cartellone 2025 di The Jazz Club Network si avvia alle ultime date, che vedranno ospite l'Alex Conde Trio tra Il Vecchio Mulino di Sassari, giovedì 11 alle 20.30, e Il Jazzino di Cagliari, per le 21.30 di venerdì 12 e sabato 13.

Il trio è guidato dall'omonimo pianista e compositore valenzano Alex Conde, a cui si affiancano il contrabbassista Haggai Cohen-Milo e il percussionista José Ruiz Motos, detto "Bandolero". In un rinfrescante ibrido delle sonorità del flamenco andaluso con le vibrazioni raffinate del jazz, Conde e i suoi si districano tra virtuosismo e autenticità in un appassionato tributo all'eredità artistica e culturale di entrambi i generi.

Una conclusione nel segno degli orizzonti contemporanei del jazz, a cui da sempre guarda la manifestazione organizzata dal Cedac in collaborazione con l'associazione Il Jazzino, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione, Comune di Cagliari, Fondazione Sardegna e Cassa Depositi e Prestiti.

