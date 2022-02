Algero Corretini, in arte 1727 Wrldstar e noto anche come “Fratellì” per il video in cui si va a schiantare in auto dicendo “Ho preso il muro fratellì”, è stato condannato a quattro anni di carcere per maltrattamenti e lesioni nei confronti della compagna.

L’influencer, ora in libertà, è stato arrestato il 21 gennaio dello scorso anno ed è rimasto in cella fino a novembre 2021.

Avrebbe aggredito più di una volta la sua ormai ex compagna, che lo scorso gennaio si rivolse alla madre chiedendole di chiamare il numero per le emergenze. In quell’occasione, al culmine di una lite per motivi banali, Corretini la picchiò costringendola a scappare di casa nuda. Poi l’avrebbe raggiunta e continuato a picchiarla.

"Lo aveva già fatto altre volte", raccontò la ragazza, ma mai con quella violenza, “mi prese a sprangate per 15 minuti”. La donna ne uscì con una costola fratturata e la lesione di un timpano.

In un’altra occasione lui la cosparse di benzina minacciando di darle fuoco, in un’altra ancora le avrebbe spinto due dita negli occhi.

Dopo la denuncia lui è stato arrestato e in casa le forze dell’ordine hanno trovato droga e anabolizzanti, oltre a un timbro medico usato per falsificare le ricette che gli servivano per acquistare medicinali.

