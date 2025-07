I Collage ripartono da Ollastra. Archiviata la prima parte, caratterizzata da 14 tappe in giro per l’Italia, con toccata e fuga in Sardegna per gli spettacoli di Domusnovas, Monti, Burcei e Ittiri, il “Rinasco Live Tour” riprende oggi nell’Oristanese col concerto delle 22, dando il via a un mese “molto sardo”.

Non un caso. “Siamo riusciti a intensificare le presenze sull’Isola, che prima erano 6 o 7 l’anno, ed è bellissimo: tra un impegno e l’altro fuori, e le date all’estero”, racconta il leader della band olbiese Tore Fazzi, “non riuscivamo a trovare gli spazi finché non ce lo siamo imposto. Così, se fino all’anno scorso passavamo la mattina in viaggio e la sera in concerto, quest’anno trascorriamo la prima parte della giornata al mare e la seconda a cantare e suonare”.

Dopo Ollastra, i Collage voleranno oltre Tirreno per i live di Macchia Valfortore e Totari, dopodiché torneranno sull’Isola per il concerto di Porto Cervo del 16 luglio, al quale seguiranno quelli di Sedilo (il 19 luglio), San Sperate (il 20), Serrenti (il 25) e Sant’Anna Arresi (il 28). Ad agosto sarà la volta di Nulvi (il 1°) e Pabillonis (il 2), dunque la nuovissima data di Bitti (il 7) e Telti (l’8), e a settembre Nurri (il 4), Villamar (il 7) e casa, cioè Olbia, il 13. Nel mezzo tutte le altre date fuori dalla Sardegna, e, a breve, molte altre nuove date, anche nell’Isola.

In scaletta canzoni nuove, come “Rinasco”, che dà il titolo al tour, e successi storici, su tutti “Due ragazzi nel sole”, “La gente parla” e “Tu mi rubi l’anima”, che valse ai Collage il secondo posto al Festival di Sanremo nel 1977.

