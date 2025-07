Un percorso che va da Spencer Williams a Thelonious Monk, da Charlie Parker a Miles Davis con la guida impareggiabile di Bruno Tommaso, compositore, contrabbassista e direttore d'orchestra nonché uno dei massimi conoscitori del jazz in Italia. Domani alle 21, la sala conferenze del Museo della Tonnara ospita uno degli eventi più attesi dell’edizione 2025 di Stintino Jazz&Classic: la lezione-concerto “Nothing but Blues”. L'ingresso è gratuito.

Insieme a Bruno Tommaso un quartetto: Massimo Carboni al sax tenore e la ritmica dell’Orchestra Jazz della Sardegna con Antonio Pitzoi alla chitarra, Alessandro Zolo al contrabbasso, Luca Piana alla batteria.

Con le sue straordinarie doti di divulgatore, Bruno Tommaso accompagnerà il pubblico lungo le strade del jazz (e non solo), trasmettendo, accompagnato dai professionisti dell’OJS, tutta la bellezza della musica. Il programma prevede l’esecuzione di pezzi immortali nella storia jazzistica come Basin Street Blues, Blue Monk, Blues for Alice, All Blues.

