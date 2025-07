Ariete – Vi mostrate disinvolti anche in mezzo alle difficoltà, raccogliendo consensi da parte di chi vi conosce.

Toro – Siete pensierosi riguardo al lavoro, ma non permettete che questo influisca negativamente sugli affetti!

Gemelli – Una ventata di nuovi stimoli è ciò che vi occorre in questa fase. Cercatela tra le vostre conoscenze.

Cancro – Una certa intraprendenza vi offrirà la possibilità di ottenere ottimi risultati sul fronte professionale.

Leone – Se il tempo lo permette, trascorrere qualche momento all’aria aperta vi servirà per scaricare la tensione.

Vergine – Se siete in procinto di partire per lavoro o piacere, pianificate con cura ogni dettaglio. Non si sa mai...

Bilancia – Ancora una giornata ricca di insidie e di inciampi. Trattenete il fiato e la ruota ricomincerà a girare.

Scorpione – Un trasferimento imprevisto renderà gravoso il periodo, ma si rivelerà vantaggioso alla fine.

Sagittario – Anche se avete bisogno di rassicurazioni e punti fermi, oggi avete il desiderio di rompere la quotidianità.

Capricorno – Il romanticismo e la sensualità subiscono un brusco rallentamento, ma solo per qualche giorno.

Acquario – Fate attenzione ai rapporti interpersonali cercando di essere più diplomatici per scongiurare gli scontri.

Pesci – La voglia di evasione si scontra con una serie di contrattempi, ma ci vuole ben altro per fermarvi.

