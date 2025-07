A passeggio per le strade di Londra, riconosciuto dai fan italiani che lo accerchiano per selfie e saluti, mentre i passanti inglesi non capiscono cosa stia succedendo.

Siparietto con Amadeus nella capitale del Regno Unito.

Il noto presentatore di Ravenna, look sportivo e t-shirt bianca, stava camminando per la città quando è stato circondato da giovani italiani in vacanza che lo hanno ben presto assediato per foto e autografi, a cui lui si è prestato sorridente.

Il tutto sotto gli occhi incuriositi e ignari dei londinesi.

Amadeus si è probabilmente concesso un po’ di riposo dopo un serrato anno di lavoro sul Nove, il canale targato Discovery dove è migrato dopo una vita in Rai e dove ha condotto "Chissà chi è", "Like a Star", "The Cage – Prendi e scappa” e "La Corrida".

(Unioneonline)

