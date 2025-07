Doveva essere un viaggio nella Storia della Sardegna, partendo da Sa Battalla e Dante, fino ad arrivare alla nascita dello Stato Italiano.

La conversazione con il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, autore di saggi sul Belpaese campioni d’incassi, e seguitissimo conduttore del programma televisivo su La7 “Una giornata particolare”, è stata molto di più: una cavalcata appassionante tra passato e futuro che, partendo dalle vicende della rocca di Sanluri, prezioso tesoro architettonico e chicca tra i gioielli monumentali presenti nell’Isola, tra i più visitati dai turisti, e dalle narrazioni dantesche della Divina Commedia, di cui è profondo conoscitore, è arrivata fino alle tragedie militari odierne determinate da una intricata situazione internazionale su scenari di guerra drammatici che investono Ucraina e Palestina, passando per le tappe salienti delle vicende sarde da Eleonora D’Arborea alla nascita del Regno Sardo Piemontese, progenitore dell’Italia di oggi.

Aldo Cazzullo narra, intervistato per l’occasione dall’attrice e giornalista Anna Brotzu, racconti avvincenti e capitoli di storia straordinariamente vivaci resi attuali da parallelismi e rimandi alla società odierna.

Un grande evento per la chiusura della XIV edizione de “Sa Battalla”, kermesse di grande suggestione organizzata dal Comune di Sanluri in collaborazione con la Pro Loco, l’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo, il Cedac / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna e le associazioni cittadine per la “Rievocazione storica della Battaglia di Sanluri”.

«Prosegue il nostro impegno ad ospitare a Sanluri personaggi di livello nazionale che dal vivo dialogano con il pubblico a parlare di Sa Battalla - ha dichiarato il sindaco di Sanluri Alberto Urpi – Per il nostro territorio sono esperienze che fino ad alcuni anni fa sembravano impossibili: per vedere dal vivo personaggi di questo calibro si doveva andare lontano. Ora invece questi momenti si ripetono periodicamente e così, dopo aver ospitato gli anni scorsi Alessandro Barbero e Roberto Giacobbo, è stato un grande piacere l’arrivo di una personalità tanto apprezzata dal pubblico come Aldo Cazzullo».

Al termine dell’evento firmacopie e una visita guidata del meraviglioso Castello che il giornalista ha voluto effettuare per toccare con mano la bellezza di un sito storico così importante e da sempre valorizzato al meglio sia dalla proprietà che dall’Amministrazione Comunale. Prima di ripartire, ormai trascorsa la mezzanotte, il saluto di Cazzullo ai lettori de L’Unione Sarda, stasera alle ore 20 sarà in scena a Nora con Moni Ovadia e Giovanna Famulari per il Festival La Notte dei Poeti.

L.P.

