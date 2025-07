Sul palco di piazza d'Italia ma anche sul set di Sassari. Giovedì il tenore Francesco Demuro sarà Pinkerton nella "Madama Butterfly" di Giacomo Puccini proposta dall'ente Marialisa de Carolis. Per l'occasione il regista Pietro Mereu girerà le prime immagini del film-documentario "Francesco Demuro. Il Re Cantore", titolo giocato sugli inizi dell'artista portotorrese come cantadore nel cantu a chiterra e poi diventato una stella della lirica, tanto da ricevere nel 2019 l’International Opera Awards come migliore tenore al mondo.

Il regista di Oliena Mereu spiega: "Di solito racconto storie di persone sconosciute, ma con Francesco è stato diverso. Ci sentivamo da anni al telefono, e quando finalmente ci siamo incontrati, ho capito che dovevo raccontare la sua storia”.

Il film è prodotto da Piano B Produzioni di Roma e ha ottenuto il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e del Ministero della Cultura (MiC).

