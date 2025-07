Michael Douglas annuncia il ritiro dalle scene.

«Non lavoro dal 2022 di proposito, perché ho capito che dovevo smettere», ha confessato l’attore - 80 anni, vincitore di due Oscar, 4 Golden Globe, un Premio BAFTA e un Premio Emmy – nel corso del Festival Internazionale del Cinema di Karlovy Vary nella Repubblica Ceca.

«Ho lavorato duramente per quasi 60 anni e non voglio essere uno di quelli che muore sul set. Non ho alcun piano reale per tornare indietro», ha aggiunto, pur ammettendo che adesso «ho un piccolo film indipendente, da cui sto cercando di ricavare una buona sceneggiatura».

L’attore, figlio del grande Kirk Douglas e marito di Catherine Zeta-Jones, durante l’evento ha poi parlato del cancro alla gola che gli è stato diagnosticato nell'estate del 2010: «Un cancro al quarto stadio non è una vacanza, ma non ci sono molte alternative, vero? Ho seguito il protocollo, che prevedeva chemioterapia e radioterapia, e sono stato fortunato».

