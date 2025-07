La Sardegna trionfa nella finale della Dance World Cup Competition e porta l’Italia sul podio della manifestazione internazionale. A Burgos, in Spagna, il gruppo Mini Folk Tamponeddu di Luras ha ottenuto la medaglia d'argento alla finale della Dance World Cup Competition, nella categoria Kgln (children large grup folklore).

La gara ha visto la partecipazione di 50 Paesi. Il Mini Folk Tamponeddu ha rappresentato l'Italia. Le ragazze hanno vinto la selezione italiana e poi sono volate in Spagna, accompagnate dalla Presidente Giacomina Scano, dalla vicepresidente Giulia Tamponi, assieme al Maestro di ballo Alessandro Secchi. Il gruppo è esclusivamente femminile.

Premiazione.mp4

Il commento delle ragazze: «Non abbiamo parole per esprimere la gioia che ci ha travolto ,la finale non è stata una passeggiata ma il nostro lavoro ci ha ripagate di tutto. Grazie infinite ala nostra presidente Giacomina Scano (senza di lei non saremo state qui) la nostra vice Giulia Tamponi, il nostro maestro Alessandro Secchi che ci ha preparate ad essere all'altezza di una competizione di questo livello, al maestro Peppino Bande che ci ha accompagnate con le sue note. Anche questa volta andiamo a festeggiare. Portiamo a casa Il secondo posto».

© Riproduzione riservata