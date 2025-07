Ariete – Le cose da fare non finiscono mai, ma nessuno vi criticherà se farete una pausa. Agite come ritenete.

Toro – Esprimete voi stessi con audacia nella giornata di oggi, nessuno vi giudicherà o farà sentire inferiori.

Gemelli – Usate la vostra diplomazia per far placare una spiacevole discussione in ufficio. Vi ringrazieranno.

Cancro – Troppi grattacapi vi faranno innervosire, ma a metà giornata vi ricorderete di prendere le cose con filosofia.

Leone – Prima di indossare il mantello da supereroe, vi siete chiesti se gli altri desiderano davvero il vostro aiuto?

Vergine – Oggi avrete tante idee in testa, ma poca voglia di realizzarle. Non giudicatevi troppo e datevi del tempo.

Bilancia – A volte è necessario lasciare andare e aspettare che i problemi si risolvano da soli. Abbiate pazienza...

Scorpione – È il giorno giusto per concedervi un piccolo regalo: da una maxi pizza, a una torta al triplo cioccolato.

Sagittario – Il vostro umore sarà un po’ altalenante oggi. Una serata passata con chi amate, però, vi farà tornare il sorriso!

Capricorno – Se sentite il bisogno di mettere da parte gli impegni e ritagliarvi una serata per voi, fatelo senza rimorsi!

Acquario – Lasciate sbagliare gli altri, nessuno vi ha chiesto di tenere sotto controllo la loro vita. Rilassatevi!

Pesci – Sognare a occhi aperti fa sempre bene, ma ricordate che avete una lista infinita di cose da fare..

