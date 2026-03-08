Ariete – Rimarrete sorpresi dalla naturalezza con cui riuscirete a parlare con una persona. Cosa vorrà dire?

Toro – Costruite ora per godere in futuro dei risultati ottenuti. La fatica fatta è ben impiegata, non abbiate dubbi.

Gemelli – Le parole, se usate bene, sono un punto di forza, e voi siete maestri in quest’arte. Usatela al meglio!

Cancro – Per essere ascoltati a volte dovete alzare un po’ la voce. Non abbiate paura di farlo, anche se non è da voi.

Leone – È arrivato il momento di decidere cosa vale la pena tenere e quali situazioni vanno abbandonate.

Vergine – Valutate se ciò che fate è ancora in linea con i vostri desideri e valori e, per essere felici, agite di conseguenza.

Bilancia – La vitalità non vi manca, oggi: condividetela organizzando un’uscita con chi non vedete da tempo.

Scorpione – Le trasformazioni non avvengono all’improvviso. Preparate il vostro bozzolo per diventare farfalle.

Sagittario – Ultimamente qualche acciacco vi ha fatto un po’ penare... Pilates e yoga aiutano a essere più flessibili.

Capricorno – Amore o lavoro? La scelta non dovrebbe essere così complessa. Spazio e tempo per ogni cosa.

Acquario – Essere indipendenti non è sinonimo di prendere le distanze. Non date un dispiacere a chi vi ama.

Pesci – La vostra empatia vi rende un porto sicuro per qualcuno che ha bisogno di una persona con cui confidarsi.

© Riproduzione riservata