Vadim Tchijik è ritenuto uno dei violinisti più talentuosi del momento. Arriva venerdì a Sassari accompagnato al pianoforte dal connazionale francese Bertrand Giraud. Il concerto si terrà alle 18.30 nella Biblioteca Francescana di Santa Maria di Betlem. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Il duo francese condurrà il pubblico in un’immersione nei capolavori di Mozart, Beethoven e César Franck, in un palcoscenico intimo, suggestivo e dal profondo valore storico. Tra i pezzi in programma la sonata in do maggiore kv 296 di Wolfgang Amadeus Mozart, la sonata n 1, op. 12 in re maggiore di Ludwig van Beethoven e la sonata in la maggiore di César Franck.

Promosso dall’associazione culturale Contrapunctum ETS in collaborazione con l'associazione Ars Aurelia, il Festival Internazionale Contrasti è diretto da Laura Cocco.

