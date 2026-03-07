Tribolazioni, speranze, risate e dolori di due sposi, fino alla drammatica fine: questo è "Un letto per due", lo spettacolo scritto da Tato Russo e prodotto dalla compagnia di Teatro a suo nome, in tournée nel finesettimana nell'Isola per Cedac Sardegna. Dopo la data di stasera al Teatro Costantino di Macomer, la pièce arriva domani anche al Teatro Akinu Congia di Sanluri, per le 20:30 all'interno del Parco S'Arei di via Azuni.

Con protagonisti Riccardo Polizzy Carbonelli e Marina Lorenzi, e la partecipazione dei performer di Incorporea Group, "Un letto per due" è la storia di una coppia – omonima ai suoi due interpreti – e dei loro trentacinque anni di vita insieme, vista interamente dalla prospettiva della loro camera da letto, occupata da un grande letto matrimoniale. Lì si consumano i momenti salienti del loro amore, dalla prima notte di nozze alla nascita dei pargoli, passando per il successo di lui come scrittore, una relazione extraconiugale, il sereno matrimonio della figlia e le sfortune del figlio.

La stanza, testimone e al contempo simbolo della loro unione, muta di scena in scena in un lugubre anfratto infestato dagli spettri del passato, in uno spettacolo che Russo scrisse per il cinema, poi riadattata nel formato teatrale. Con due attori d'incredibile esperienza e affiatamento, coppia anche oltre il sipario, "Un letto per due" rilegge in chiave spietata e contemporanea la favola più vecchia che esista: l'amore eterno, ironicamente definito "martirimonio".

Con regia e scene firmate entrambe da Livio Galassi, i costumi sono a cura di Giusi Giustino, mentre le musiche e il progetto delle luci sono rispettivamente a opera di Zano Craig e Roger La Fontaine, nella realizzazione scenografica affidata a Peppe Zarbo e con le coreografie firmate da Aurelio Gatti.

