Quando il teatro smette di essere solo luogo di rappresentazione e diventa spazio di esperienza: è accaduto ieri al Teatro Doglio di Cagliari, dove il progetto Iosno, ideato da Alessio Andrea Balza star del web con milioni di visualizzazioni per i suoi seguitissimi podcast, ha portato in scena uno spettacolo che sfida le categorie tradizionali del palcoscenico.

Più che un evento teatrale nel senso classico, quello proposto da Iosno è stato un percorso immersivo di introspezione e mindfulness, una sorta di rito contemporaneo in cui il pubblico non è spettatore passivo ma parte integrante dell’esperienza.

Non c’è copione, non c’è trama lineare: il filo conduttore è la voce di Iosno, che guida la platea attraverso meditazioni, pause di ascolto e riflessioni sulla mente e sul rapporto con il sé.

L’atmosfera è raccolta e quasi sospesa. Le luci soffuse e il ritmo volutamente dilatato, con una musica di sottofondo durante quasi tutta la narrazione, contribuiscono a creare uno spazio mentale prima ancora che scenico.

L’obiettivo non è intrattenere nel senso più immediato del termine, ma aprire un varco di consapevolezza, invitando gli spettatori a osservare pensieri, emozioni e automatismi che spesso sfuggono nella frenesia quotidiana.

La forza dello spettacolo sta proprio nella sua dimensione partecipativa.

In diversi momenti della serata il pubblico è invitato a chiudere gli occhi, respirare, ascoltare il proprio corpo, in due occasioni anche con stimoli musicali, tra cui il celeberrimo preludio della prima suite per violoncello di Johann Sebastian Bach.

In sala si percepisce un silenzio raro per un teatro: non quello dell’attesa, ma quello della concentrazione.

Ognuno vive l’esperienza in modo diverso, come suggerisce lo stesso concept dello spettacolo, che lascia libertà totale di interpretazione e di risposta emotiva.

Dal punto di vista teatrale, Iosno rappresenta un esperimento interessante: un ibrido tra conferenza, performance e pratica meditativa.

Se da un lato può disorientare chi si aspetta una narrazione tradizionale, dall’altro affascina proprio per la sua natura liminale, sospesa tra spiritualità laica e spettacolo dal vivo.

La tappa cagliaritana, unica data sarda del tour nazionale che riscuote in ogni live un grande successo di pubblico, come avvenuto ieri al Teatro Doglio, ha confermato il crescente interesse per contenitori culturali che uniscono benessere personale e linguaggi scenici.

Un segnale di come il teatro possa ancora reinventarsi, diventando non solo luogo di racconto ma strumento di esperienza diretta.

Al termine non ci sono colpi di scena finali: Iosno orchestra e dirige una meditazione di pochi minuti ad occhi chiusi di tutto il pubblico che, al riaprirli, dopo una pausa sospesa nell’infinito della mente, non troverà più il protagonista, già uscito dalla scena, ma un video conclusivo che anticipa il ritorno sul palco dell’autore che raccoglie un applauso magnetico dalla platea, sicuramente rigenerata e maggiormente consapevole di processi che fino a ieri erano solo fruizione passiva di filmati sicuramente accattivanti e di forte impatto comunicativo.

Ma il coinvolgimento collettivo fisico in un teatro oltrepassa le barriere di uno schermo e crea una comunità quasi in collegamento cognitivo.

Ed è forse proprio questo il segno più evidente che l’esperimento ha funzionato: per una sera, il teatro è diventato uno specchio interiore per vedere se stessi e gli altri.

Concluso lo spettacolo, Iosno era atteso da decine di fan che chiedevano una dedica sul suo ultimo successo editoriale “Iosno – Vivere Mindfulness”, edito da De Agostini Libri, best seller nella categoria “psicologia” andato a ruba al termine della performance.

Ma anche tantissimi selfie, oltre un’ora di scatti e chiacchiere a tu per tu con gli spettatori: forse un modo dei fan di Iosno per immortalare un’esperienza esaltante e nuova che rimarrà impressa a lungo nell’anima e nei pensieri.

L.P.

