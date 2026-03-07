Un trio a dir poco multiculturale dalla Catalogna, alla prima trasferta nell'Isola: questo weekend è in programma la trasferta dei Satzaooga, band italo-sardo-cilena che da Barcellona sbarca stasera all'Adler Bierstube di Serramanna, dividendo il palco di via Serra 104A con il duo darkwave dei Freddo sin dalle 18, per poi approdare domani al Bodie Art di Cagliari, in via san Giovanni 254, alle 19:30.

Prendendo il nome proprio dall'appellativo tradizionale del gongilo sardo, "sa satzauga", i membri descrivono però il gruppo come "the horse of dust sound". Dopo anni di ricerca, le idee in musica di Bruno Valdés (voce e chitarra) trovano finalmente sponda in Marco Tufari (batteria), e per un lungo periodo spezzato da pause e imprevisti i due occupano le numerose sale prove del capoluogo catalano, senza però riuscire a trovare la giusta continuità.

Finalmente, l'entrata nella formazione di Paolo Cesar Silva Pellerano (basso) fornisce ai Satzaooga un flusso di lavoro migliore, grazie anche al grande contributo del musicista nella definizione delle sonorità e dell'immaginario del nuovo trio. In uno stile fieramente noise rock che non manca di strizzare l'occhio a post-hardcore, garage punk e soprattutto il filone stoner e desertico, la band ha pubblicato lo scorso gennaio l'esordio "EP, 2026", ascoltabile su Bandcamp. Dopo uno scoppiettante debutto dal vivo al Makinavaja di Barcellona, il terzetto esporta ora il suo "suono polveroso".

