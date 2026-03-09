Ariete – Quando le cose devono andare, non è necessario forzarle. Mollate la presa se vi costa fatica tenerla.

Toro – Qualcosa non vi convince, ma non chiudetevi in voi stessi. Parlando, troverete comprensione.

Gemelli – Organizzate una serata fuori dagli schemi. Vi servirà a liberare la mente e a recuperare le energie!

Cancro – Una situazione familiare vi sta stressando, e non poco! Parlatene con qualcuno di cui vi fidate.

Leone – Le emozioni che provate sono profonde: fate un passo decisivo prestando ascolto a come vi sentite.

Vergine – È un momento buono per proporre un’idea o chiedere un riconoscimento che valorizzi il vostro impegno.

Bilancia – Alcune dinamiche vi fanno pensare che sia meglio cambiare aria. Ci sono questioni che non potete risolvere.

Scorpione – Un momento di solitudine è quello che vi ci vuole per ritrovare l’equilibrio che sta vacillando.

Sagittario – Il vostro corpo vi chiede di rallentare? Ascoltatelo e approfittatene per riscoprire ciò che amate.

Capricorno – Il partner o un famigliare chiede di essere ascoltato. Mostratevi attenti alle loro esigenze e ne saranno grati.

Acquario – Lasciate campo libero alla fantasia e alimentatela con attività creative. Ne gioverete da diversi punti di vista.

Pesci – La creatività non vi manca, ma siete un po’ distratti. È meglio che rivediate le vostre priorità.

