I nomi restano top secret; quel che si sa è che per il gran concerto di Pasquetta a Cannigione, in programma il prossimo 6 aprile, saliranno sul palco due artisti molto noti, per un costo complessivo di 357 mila euro.

La manifestazione si preannuncia di livello e di grande richiamo, se si considera che negli anni scorsi si sono esibiti a Cannigione artisti del calibro di Daniele Silvestri, i Tiromancino, Fiorella Mannoia, Mr Rain, Mara Sattei e Clara; Coez, Aka 7even e Shari. Senza dimenticare che il recente concerto di Capodanno ha visto protagonista Achille Lauro. La Giunta comunale, approvando il progetto artistico presentato dalla società SVL Synergie S.r.l.s., ha demandato ai settori competenti e ai rispettivi dirigenti ogni atto connesso e conseguente alla realizzazione dell’evento. L’iniziativa rientra in una tradizione consolidata del periodo delle festività pasquali, che coincidono con l’inizio della stagione turistica e con l’arrivo di visitatori nazionali e internazionali, i quali scelgono Arzachena e il suo territorio per trascorrere le giornate festive, «attratti dalle bellezze naturali, dal patrimonio storico e dalle opportunità di svago offerte», si legge nella delibera di Giunta. «In tale contesto, l’Amministrazione comunale ritiene opportuno promuovere un’iniziativa che coinvolga attivamente la cittadinanza e che attragga un nuovo target di turisti sul nostro territorio, attraverso l’organizzazione di una importante manifestazione musicale durante il periodo pasquale».

I due artisti individuati, si legge sempre in delibera, rappresentano «figure di rilievo del panorama nazionale contemporaneo, contraddistinte da un profilo professionale solido, da un’elevata riconoscibilità e da una consolidata esperienza in contesti di grande visibilità. Si distinguono per la qualità dei rispettivi percorsi artistici, per la capacità di attrarre un pubblico ampio e trasversale e per una forte presenza scenica, maturata anche attraverso la partecipazione a importanti manifestazioni di livello nazionale. Le rispettive carriere risultano caratterizzate da numerosi progetti di successo, collaborazioni di alto profilo e da una costante attenzione mediatica, elementi che rendono la loro partecipazione idonea a valorizzare in modo significativo l’evento in programma».

