Promossa dai Bertas per dare spazio agli artisti locali, parte per la V edizione di "Astrale", rassegna di danza, musica, teatro e videoarte. Il primo appuntamento è giovedì alle 21 con l'anteprima di "Electrovargas".

Il cantautore Vargas è nato musicalmente nei primi anni ’90 militando in gruppi rock/blues e simil-punk attivi nella scena sassarese di allora. Ed è a quei tempi che inizia a comporre, secondo le influenze dell’epoca, per poi migrare verso il pop, la new wave ed altri generi difficili da incasellare e definire. Con un gruppo fidato di compagni di strada non da ieri presenta il suo repertorio originale attraverso il progetto ElettroMagaña, approdando in qualità di finalista alle selezioni regionali di Arezzo Wave, nel 2024.

L’EP "Electrovargas" è stato inciso con la collaborazione attiva del bassista Gigetto Carta, con lui sul palco, insieme a Giovanni Vargiu, Mauro Buscarinu e Salvatore Delogu.

